После того как полковник погранслужбы заявил, что в мариупольском кафе ему сломали челюсть за украинский язык, сотрудники кафе заявили, что драка произошла из-за отказа военных проходить контроль на безопасность.

О драке представители кафе рассказали на своей странице в Facebook.

"17 июня в 21 часов к нам в кафе пришла компания молодых людей навеселе. Гости заказали мороженое и... алкогольные коктейли. В 22.00 зал кафе закрывается, поэтому мы предложили гостям продолжить свой отдых в зале Лаунж с ночным графиком работы. Согласно подписанному с полицией, ВСУ и мэрией города Мариуполь меморандумом мы обязаны осматривать каждого гостя с металлоискателем для общей безопасности окружающих. На просьбы охраны пройти проверку молодые люди начали хамить и нецензурно выражаться. Администрация пыталась уладить этот конфликт всеми мирными мерами. Директор Наталья и администратор Кристина беседовали с гостями на языке их общения, то есть той части компании, которая говорила на русском - отвечали на русском, украиноязычным гостям отвечали на украинском языке", - заявили в кафе.

Там добавили, что, несмотря на довольно агрессивное поведение молодых людей, в обслуживании им не отказали, предложили пройти в зал и продолжить вечер. В этом зале один из пограничников потребовал разговаривать с ним только на украинском языке, после чего ему понадобилось меню на украинском.

В кафе заявили, что такое меню сейчас находится в разработке. Персонал предложил устно перевести состав блюд и напитков. "Реакция с их стороны была неадекватна: продолжали громко нецензурно выражаться, грубить", - сообщают в кафе.

Молодых попросили покинуть заведение. На улице один из гостей ударил охранника, после чего завязалась драка.

Фото: facebook.com/RedCupsMrpl

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