Железнодорожная авария произошла сегодня рано утром 19 июня в Днепре в районе жилмассива Северный около остановки общественного транспорта.

Об этом сообщает Информатор.

По предварительным данным, в промежутке между 04:00 и 05:00, недалеко от улицы Курсантской с рельсов сошел товарный поезд, который был гружен металлопродукцией. Несколько вагонов съехали с путей и один из них развернуло поперек.

На месте инцидента работают сотрудники Приднепровской железной дороги, аварийные службы и ГСЧС. Около 07:00 к месту происшествия приехали краны, которые должны будут вернуть вагоны на рельсы.

Фото: dp.informator.ua

На данный момент сотрудники железной дороги ситуацию не комментируют. Известно лишь то, что в результате ЧП никто не пострадал.

Устранить последствия инцидента планируют в первой половине дня. К месту аварии не пускают посторонних людей, однако разрешают пройти местным жителям, путь которых лежит через железнодорожную колею.

Ранее "Страна" писала о том, что в Казахстане пассажирский поезд сошел с рельсов.

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