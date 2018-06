Во Флориде застрелили 20-летнего рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного как XXXTentacion.

Об этом сообщает USA Today.

Двое мужчин выстрелили в 20-летнего музыканта, когда он выходил из магазина мотоциклов. Оба подозреваемых сели в темно-серый внедорожник. Следователи полагают, что это было ограблением.

Позже в больнице сообщили, что музыкант скончался.

Полиция ищет нападающих, продолжается расследование.

Рэпер стал популярным в начале 2017 года после сингла "Look at Me!". Его альбом "17" занимал вторую строку в Billboard 200, а альбом "?" - первую.

Фото: google.com.ua

