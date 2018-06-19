Вчера, 18 июня, сборная Англии одержала волевую победу над командой Туниса на чемпионате мира со счетом 2 - 1. Знаменитый британский музыкант сэр Пол Маккартни поблагодарил свою сборную за игру. Вчера экс-битлу исполнилось 76 лет и "львы" преподнесли музыканту роскошный подарок в день его рождения.

"Англия, спасибо за подарок на день рождения! Мне очень понравилось!" - написал Маккартни в своем Instagram.

Фото: Instagram

Напомним, что победу англичане вырвали уже в добавленное время. Оба мяча у них забил Харри Кейн, самый молодой капитан на чемпионате мира. Ему всего 22 года.

В предстоящих матчах группового этапа чемпионата мира - 2018 сборной Англии предстоит сыграть с командами Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).

Ранее "Страна" сообщала, что тренер сборной Испании простил вратаря и выпустит его на игру с Ираном.