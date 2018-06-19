Минздрав рекомендовал Львовском медуниверситету рассмотреть пребывания в должности автора сомнительной с научной точки зрения статьи о психологических различиях между мужчинами и женщинами. Официальное письмо уже направлено ректору.

Об этом сообщается на сайте МОЗ.

Накануне заведующий кафедрой психиатрии, психологии и сексологии ЛНМУ им. Данила Галицкого Р.И. Билобривка выступил на конференции с докладом "Психологические различия между мужчинами и женщинами". Тезисы этого доклада опубликованы в сборнике материалов конференции.

В МОЗ возмущены тем, что Ростислав Билобривка, в частности, "использует категорические голословные утверждения по психологии и сексологии, которые неприемлемы для научной работы, вроде "для женщины цель - любовь, а секс - средство", "мужчина хочет одного, но от многих женщин".

Также завкафедры пишет такое: "Жінка нічого не відкриває, відкриває лише чоловік. Жінка завжди чекає, коли її відкриють, адже вона ж є таємниця, то як може таємниця відривати таємницю".

Среди утверждений львовского ученого то, что мужчина прощает и забывает, а женщина, как кошка, прощает, но не забывает. А также, что женщину невозможно переубедить, но можно ей завладеть.

Фото: moz.gov.ua

Такие утверждения являются трансляцией типичных сексистских стереотипов, заявили в Минздраве.

"Тезисы Р.И. Билобривки противоречат Конституции и законам Украины, нормам медицинской и научной этики. Такая позиция заведующего кафедрой подрывает репутацию всей медицинской и научной общественности не отвечает европейским стремлениям украинского государства. Поэтому Минздрав рекомендует Львовскому национальному медицинскому университету рассмотреть вопрос дальнейшего пребывания этого преподавателя в должности заведующего кафедрой психиатрии, психологии и сексологии. МОЗ Украины также обратится в МОН Украины с ходатайством проверить научные работы Билобривки и в случае выявления нарушений рассмотреть вопрос о лишении его ученого звания", - говорится в заявлении МОЗ.

Напомним, что генсек ООН призвал защищать женщин на всей планете.

Как сообщала "Страна", сотрудницы Google собираются судиться из-за того, что мужчинам платят больше.