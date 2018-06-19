Экс-глава одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко, который в драке зарезал экс-десантника ВСУ, не будет проходить психологическую экспертизу по своему делу.

Экспертизу пыталась назначить одесская полиция, но Приморский суд Одессы рассмотрел ходатайство еще 12 июня и отклонил его, передает Таймер.

Следователь, ведущий дело Стерненко, хотел с помощью экспертов–психологов установить некие особенности поведения Стерненко в ходе допроса 25 мая - т.е. на следующий день после трагедии. По его мнению, эти особенности, запечатленные на видеозаписи допроса, играют важную роль в установлении истины по делу.

Какие именно "особенности поведения" Стерненко во время допроса потребовали толкования психологов, в ходатайстве полиции не указано. На это, кстати, обратил внимание и Приморский суд Одессы, который отклонил ходатайство на том основании, что в нем не был указан вид экспертного исследования и отсутствовал список вопросов, которые ставят перед экспертом.

Напомним, в ночь на 25 мая на Фонтанской дороге произошла драка между Сергеем Стерненко и двумя мужчинами, которые, по словам Стерненко, попытались на него напасть. В ходе драки Стерненко нанес ножевые ранения своим противникам, а также сам получил ранение в руку и несколько ударов по голове. Затем он бросился в погоню за одним из оппонентов, нанес ему несколько ударов ножом, от которых мужчина (оказался бывшим десантником ВСУ) в итоге скончался.

На видео, сделанном сразу после инцидента, Сергей Стерненко несколько раз подтверждает, что нож принадлежит ему, но позже он отказался от своих слов и стал говорить, что отобрал нож у одного из нападавших.

В настоящее время подозреваемых в деле о драке на Фонтане в ночь на 25 мая нет.

Ранее "Страна" сообщала, что в Черноморске простились с десантником, которого зарезал в Одессе радикал Стерненко.