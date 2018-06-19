Журналист Александр Дубинский заявил, что рассекретил личный аккаунт, с которого в Facebook под вымышленным выходит Петр Порошенко.

Об этом Дубинский написал в соцсети.

По его данным, на протяжении 4.5 лет Порошенко скрывался в сети под псевдонимом Peter Lions - Петр Лев с аватаркой Питера Пена.

"Как сказал один мудрый человек, с которым я обсуждал публикации Порошенко - "Он одновременно и "царь зверей", и "волшебник-супергерой". Это клиника для взрослого человека. У меня внук сейчас в таком же образе", - написал журналист.

Он отметил, что страница существует до сих пор. Но начиная с сегодняшнего дня открыта только для "друзей".

На этой странице на Порошенко подписаны многие политики и бизнесмены, а также несколько членов его семьи, - добавил журналист.

Также он отметил, что до сегодняшней ночи Порошенко был подписан на трех журналистов: на него самого, на заместителя главного редактора "Страны" Светлану Крюкову и Юрия Сколотяного - редактора отдела макроэкономики ZN.UA.

"Причём, в друзья он добавился ко мне сам. Р.S. Кстати, Петр Алексеевич, получил массу удовольствия, пока наблюдал, как вы чистили свою страницу сегодня до 2-35 ночи. Извините, за такое беспокойство", - написал Александр Дубинский.

Фото: facebook.com/dubinskyi

Также журналист обнародовал ссылку на указанный профиль, который действительно открыт только для друзей.

Фото: facebook.com

Напомним, что ранее председатель исполкома "Аграрной партии" Роман Бессмертный заявил, что президент постоянно сидит в Facebook и любит оставлять комментарии с фейковых учетных записей.

Как сообщала "Страна", неизвестные взломали аккаунты Порошенко в соцсетях.