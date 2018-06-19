Во вторник, 19 июня, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем и доллар, и евро подорожали.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Доллар сегодня подорожал на 1 копейку и составляет 26,32 грн.

Евро стал дороже сразу на 6 копеек - до 30,57 грн.

Стоимость российского рубля немного снизилась - до 0,414 грн.

Напомним, что курс гривны на межбанковском валютном рынке в понедельник 18 июня снизился до 26,405 грн.

Как сообщала "Страна", внешне спокойная валютная торговля завершилась 18 июня новым курсовым скачком: доллар подорожал на 6 копеек и остановился на закрытии межбанка в рамках 26,37-26,40 грн.