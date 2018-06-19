Курс НБУ 19 июня - доллар и евро дорожают
Во вторник, 19 июня, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем и доллар, и евро подорожали.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Доллар сегодня подорожал на 1 копейку и составляет 26,32 грн.
Евро стал дороже сразу на 6 копеек - до 30,57 грн.
Стоимость российского рубля немного снизилась - до 0,414 грн.
Напомним, что курс гривны на межбанковском валютном рынке в понедельник 18 июня снизился до 26,405 грн.
Как сообщала "Страна", внешне спокойная валютная торговля завершилась 18 июня новым курсовым скачком: доллар подорожал на 6 копеек и остановился на закрытии межбанка в рамках 26,37-26,40 грн.
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