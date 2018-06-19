Выпускник Колледжа искусств и дизайна в Пасадене Аариш Нетарвала разработал для Adidas кроссовки, которые имитируют бег по песку.

Об этом пишет "Популярная механика".

Обувь, напечатанная на 3D-принтере, состоит из нескольких десятков слоев материала, которые в нужные моменты обеспечивают поддержку стопы, а когда давление на конкретный участок невелико, схлопываются. Так кроссовки имитируют бег по песку, который удерживает вес человека только в точке максимального давления, и осыпается там, где к нему приложено меньшее усилие.

Прототип необычных кроссовок молодой дизайнер изготовил вручную. Добиться того, чтобы бежать было тяжело, получилось почти сразу, а со стабилизацией чтобы были проблемы и в первых прототипах бегун мог подвернуть ногу.Однако дизайнер смог усовершенствовать кроссовки.

Бегущему по песку приходится прикладывать больше усилий, чем на твердом покрытии. Бег с преодолением помех активно используют спортсмены во время тренировок. Например, легендарный олимпийский чемпион из Чехии и пионер интервальных тренировок Эмиль Затопек бегал в армейских ботинках по лесам, по глубокому снегу и песку, с живым грузом на спине (обычно в роли груза выступала его жена) и даже по огромному корыту, полному воды и белья.

Фото: popmech.ru

Напомним, что "креативщиком" Louis Vuitton стал бывший стилист рэпера Канье Уэста.

Как сообщала "Страна", НАБУ закупит для детективов кроссовок на полмиллиона гривен.