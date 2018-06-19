Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Пекин в рамках двухдневного визита 19-20 июня.

Об этом сообщает "Синьхуа".

Согласно информации портала Flightradar24, самолет северокорейской государственной авиакомпании "Корё", который приземлился в аэропорту Пекина, тот самый, на которомКим Чен Ын прибыл в Сингапур на прошлой неделе.

Ким Чен Ын намерен ознакомить лидера Китая Си Цзиньпина с результатами встречи с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре и обсудить в связи с этим дальнейшие направления сотрудничества.

Напомним, что США надеются, что ядерное разоружение КНДР удастся провести за 2,5 года.

Как сообщала "Страна", президент России Владимир Путин получил послание от главы КНДР Ким Чен Ын.