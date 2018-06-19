Дональд Трамп поручил подготовить список китайских товаров на сумму $200 млрд, которые обложат 10%-ными пошлинами.

Об этом говорится в заявлении, которое распространил Белый дом, пишет ТАСС.

"Я поручил представителю США на торговых переговорах определить китайские товары на сумму в $200 млрд для дополнительных пошлин в размере 10%", - сказал президент США.

Он подчеркнул, что тарифы в отношении данных товаров будут введены "после завершения правового процесса" и в случае, если Китай вновь повысит свои пошлины.

Трамп напомнил, что ранее объявил о решении ввести с 6 июля таможенные сборы в размере 25% на ввозимые из Китая в США товары, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд. "Эти тарифы налагаются с целью побудить Китай изменить его несправедливую практику в сфере технологий и инноваций. Они также служат первым шагом к обеспечению баланса в наших торговых отношениях с Китаем", - отметил Трамп.

По его словам, к сожалению, Китай решил, что примет аналогичные по масштабу меры.

Напомним, что ранее Китай разорвал торговые отношения с США из-за введения пошлин.

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп утвердил введение пошлин на товары из Китая на сумму около 50 миллиардов долларов.