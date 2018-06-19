Вечером 18 июня на улице Братиславская в Киеве произошло ДТП. Автомобиль ВАЗ въехал в припаркованную фуру.

Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло около 22:30 около рынка "Юность".

Водитель ВАЗа ехал по Братиславской в сторону станции метро "Черниговская". Не успев перестроиться, он врезался в фуру Volvo, которая стояла на обочине. В результате у легковушки сорвана крыша.

Водитель ВАЗа рассказал, что когда ехал, в темноте не заметил стоящий грузовик, поскольку фары были выключены и не было отражателей.

Госпитализация ему не понадобилась.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, что 17 июня, на улице Маршала Малиновского автомобиль Dacia сбил мужчину на пешеходном переходе. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Как сообщала "Страна", 18 июня в Киеве сошедший с рельсов трамвай заблокировал движение трамвайных маршрутов № 1 и 2. ДТП произошло на бульваре Кольцова.