Сенат принял проект бюджета Пентагона
Сенат Конгресса США принял законопроект о бюджете Минобороны на 2019 год. После поправок проект направят на подпись Дональду Трампу.
Об этом сообщает ТАСС.
Общий объем финансирования должен составить $716 млрд. Около $617 млрд - Пентагону, остальные средства должны пойти на продолжение операций за рубежом.
Согласно проекту закона, США должны увеличить численность военнослужащих примерно на 16 тыс. человек, на 2,6% должно вырасти их денежное довольствие.
Документ включает статью, позволяющая США приостановить участие в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) "в свете материальных нарушений Российской Федерацией Договора о РСМД".
Также согласно еще одной из поправок, заблокировано соглашение с китайской телекоммуникационной компанией ZTE.
Законопроект лишает министра обороны США Джеймса Мэттиса возможности одобрить поставку Турции американского вооружения без предоставления специального доклада.
Законопроект рассчитана на 2019 финансовый год, который начнется 1 октября.
Напомним, что в США предлагают увеличить военную помощь Украине на $70 млн через Госдеп и Пентагон.
Как сообщала "Страна", в США хотят уменьшить военную помощь Украине.