Сенат Конгресса США принял законопроект о бюджете Минобороны на 2019 год. После поправок проект направят на подпись Дональду Трампу.

Об этом сообщает ТАСС.

Общий объем финансирования должен составить $716 млрд. Около $617 млрд - Пентагону, остальные средства должны пойти на продолжение операций за рубежом.

Согласно проекту закона, США должны увеличить численность военнослужащих примерно на 16 тыс. человек, на 2,6% должно вырасти их денежное довольствие.

Документ включает статью, позволяющая США приостановить участие в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) "в свете материальных нарушений Российской Федерацией Договора о РСМД".

Также согласно еще одной из поправок, заблокировано соглашение с китайской телекоммуникационной компанией ZTE.

Законопроект лишает министра обороны США Джеймса Мэттиса возможности одобрить поставку Турции американского вооружения без предоставления специального доклада.

Законопроект рассчитана на 2019 финансовый год, который начнется 1 октября.

Напомним, что в США предлагают увеличить военную помощь Украине на $70 млн через Госдеп и Пентагон.

Как сообщала "Страна", в США хотят уменьшить военную помощь Украине.