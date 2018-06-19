Синоптики обещают жару до 34 градусов, местами гроза
Во вторник, 19 июня, синоптики обещают дожди на западе и севере страны. Днем от +25 до +33.
Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.
На западе днем +25…+29. Гроза.
На севере днем +27…+31. Дождь.
В центре днем воздух прогреется до +27…+30.
На востоке днем +29…+31. В Запорожье до +34.
На юге днем +30…+33.
В Киеве 19 июня дневная температура составит +28…+30. Без осадков.
Фото: meteo.gov.ua
Напомним, что ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 18 по 25 июня.
Как сообщала "Страна", в Китае прошел дождь из осьминогов.
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