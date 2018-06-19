Во вторник, 19 июня, синоптики обещают дожди на западе и севере страны. Днем от +25 до +33.

Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.

На западе днем +25…+29. Гроза.

На севере днем +27…+31. Дождь.

В центре днем воздух прогреется до +27…+30.

На востоке днем +29…+31. В Запорожье до +34.

На юге днем +30…+33.

В Киеве 19 июня дневная температура составит +28…+30. Без осадков.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 18 по 25 июня.

Как сообщала "Страна", в Китае прошел дождь из осьминогов.