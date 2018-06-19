Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто упрекнул Совет Европы в том, что ситуации с закарпатскими венграми уделяется недостаточно внимания.

Об этом он заявил в понедельник, 18 июня во время выступления на конференции по случаю двадцатой годовщины подписания Рамочной конвенции по защите нацменьшинств и Европейской хартии региональных языков в Страсбурге.

"Не может быть так, что европейские институты больше озабочены эффективностью защиты венгерской границы и законодательным пакетом "Стоп Сорос", который направлен на обеспечение безопасности венгерских граждан, чем вопросом закарпатских венгров, чьи права грубо нарушаются в Украине", - приводит его слова пресс-служба венгерского правительства.

Сийярто обвинил Украину в том, что она не выполнила ни одной рекомендации Венецианской комиссии.

"Некоторым европейским странам, которые также являются членами Совета Европы, нельзя позволять попирать права меньшинств, полностью игнорируя мнение Венецианской комиссии, - сказал он, заявив, что Венгрия от Совета Европы ожидает обеспечения соблюдения "предыдущих рекомендаций Венецианской комиссии" и отказа Украины "от мер, которые негативно сказываются на венгерской национальной общине и грубо нарушают права венгерского меньшинства".

Как сообщала "Страна", МИД Украины хочет, чтобы США стали посредниками в переговорах с Венгрией. Совместная встреча министров иностранных дел и министров образования Украины и Венгрии с венгерской общиной пройдет 22 июня.

Отметим, что американские чиновники разоблачили схему мошенничества в паспортной системе Венгрии, благодаря которой иностранцы въезжали в США по фальшивым фамилиям.