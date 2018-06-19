Живший на ранчо Майкла Джексона слон Али сбежал из своего вольера. После этого он начал бесцельно бродить по территории зоопарка.

Об этом сообщает пресс-служба зоопарка американского города Джэксонвилл, штат Флорида на странице в Facebook.

Слон смог сбежать благодаря тому, что сотрудники зоопарка случайно оставили ворота открытыми. Али бродил между загонами для слонов и жирафов.

По словам сотрудников зоопарка, посетителям ничего не угрожало, потому что специалисты сразу же начали операцию по возвращению животного в загон. Али поманили едой, и он последовал за работниками зоопарка. Всего слон смог провести на воле не более 20 минут.

Известно, что слон был перевезен в зоопарк с ранчо поп-звезды в 1997 году.

Фото: facebook.com/JacksonvilleZooandGardens

Как сообщала "Страна", в николаевском зоопарке нашлась обезьяна - долгожитель, претендующая на мировой рекорд. Во всех литературных источниках по приматологии указывается продолжительность жизни саймири 12 - 15 лет, максимум 19 лет. Ему - уже 30.

Отметим, что в Белграде родился белый бизон, предвещающий счастье.