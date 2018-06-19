Слон Али, когда-то живший на ранчо Майкла Джексона, сбежал из зоопарка
Живший на ранчо Майкла Джексона слон Али сбежал из своего вольера. После этого он начал бесцельно бродить по территории зоопарка.
Об этом сообщает пресс-служба зоопарка американского города Джэксонвилл, штат Флорида на странице в Facebook.
Слон смог сбежать благодаря тому, что сотрудники зоопарка случайно оставили ворота открытыми. Али бродил между загонами для слонов и жирафов.
По словам сотрудников зоопарка, посетителям ничего не угрожало, потому что специалисты сразу же начали операцию по возвращению животного в загон. Али поманили едой, и он последовал за работниками зоопарка. Всего слон смог провести на воле не более 20 минут.
Известно, что слон был перевезен в зоопарк с ранчо поп-звезды в 1997 году.
Фото: facebook.com/JacksonvilleZooandGardens
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