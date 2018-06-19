Уголовное производство по поводу инцидента с убийством в Одессе с участием экс-главы одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко забрали у одесской полиции и передали в Киев - в Главное следственное управление Нацполиции.

Об этом свидетельствует постановление Генеральной прокуратуры Украины, которое имеется в распоряжение "Страны".

В нем говорится, что расследование требует более высокого профессионального уровня, а потому передается в вышестоящее подразделение.

Напомним, Стерненко заявил, что 24 мая в Одессе на него напали двое неизвестных. Стерненко рассказал, что он оказал сопротивление, нанеся удар ножом, в результате чего один из его противник был смертельно ранен.

По другим данным, Стерненко сам догнал одного из мужчин, который на него, по его словам напал, и нанес ему несколько ударов ножом, от которых он и скончался.

Отметим, что до сих пор никому в этом деле подозрение не предъявлено. В тоже время, источники в одесской полиции говорили "Стране", что там настроены расследовать дело, в том числе, и в контексте убийства человека Сергеем Стерненко, который вышел за пределы необходимой самообороны.

Не исключено, что с этим и связан перенос дела в Киев, где к Стерненко может быть более лояльное отношение, учитывая его мощную группу поддержки из нардепов и активистов.

Ранее мы писали, что нападение на Стерненко в Одессе хотят повесить на его конкурента из "Правого сектора".

Напомним, что в Черноморске простились с бывшим десантником, которого зарезал в Одессе радикал Стерненко.