Два телеканала, специализирующихся на информационно-новостном вещании и формате news and talk - "112 Украина" и NewsOne, якобы, сменили собственника.

Об этом передают "Вести" со ссылкой на 3 независящих друг от друга источника.

Им стало известно, что новым владельцем двух телеканалов стал Виктор Медведчук (ранее ему же приписывали влияние и на ZIK, что вызвало скандал в масс-медиа).

"Как только оба канала перешли под его (Медведчука. - Прим.Ред.) управление, с 1 июня был установлен "блок" на четыре лица: запрещено не только приглашать, но даже упоминать имена Юрия Бойко, Бориса Колесникова, Вадима Новинского и Александра Вилкула (лидеры "Оппозиционного блока" - Прим.Ред.)", - сказал нам еще один собеседник.

Издание пишет, что эти политики (кроме Вилкула) действительно перестали появляться в эфире телеканалов, зато там появились люди близкие к Медведчуку.

"Вести" отмечает, что с середины апреля в число владельцев телеканала 112 вошло швейцарское акционерное общество Plirofories AG, президентом и конечным бенефициаром которого значится гражданин Германии Эдуард Катц.

Основатель и бывший креативный продюсер телеканала 112 Виктор Зубрицкий подтвердил смену собственника телеканала, но отметил, что Медведчук к этому отношения не имеет.

"Телеканал действительно продан — мне надоело сражаться с ветряными мельницами в лице Нацсовета: постоянные попытки цензурировать канал или закрыть, попирая основные свободы, в т. ч. свободу слова, вылились в мое желание передать актив иностранной компании, чтобы европейские и американские юристы смогли увидеть воочию беззаконие украинской власти, — сообщил "Вестям" Зубрицкий. — Я выбрал швейцарскую компанию, владельцем которой является гражданин Германии Эдуард Катц, — только неолигархическая структура собственности сможет гарантировать независимую и объективную информполитику. При этом в договорах никакого Медведчука нет, как не было ранее Захарченко, Арбузова и еще нескольких "владельцев" канала".

Структура собственности NewsOne официально не изменилась - его владельцем по прежнему во всех реестрах указан нардеп Евгений Мураев. Последний также отрицает, что продавал канал Медведчуку или кому-либо еще.

"Если вы посмотрите интернет, меня покупал Кононенко (соратник президента, нардеп Игорь Кононенко. — Авт.), Коломойский (опальный олигарх), это собственность Азарова (экс-премьер-министр), мы живем на деньги Курченко (еще один опальный олигарх времен Виктора Януковича). Теперь вот Медведчук. Когда у власти есть назначенные враги и она ничего не может сделать в политическом поле, то начинают бороться в поле идеологическом. Тем самым формируют мнение, чтобы легитимизировать блокаду телеканала", — сказал "Вестям" Мураев.

А генпродюсер NewsOne Василий Голованов опровергает, что на телеканале введены запретные списки политиков.

Сам Медведчук тоже отрицает свое участие в покупке телеканалов.

"К сожалению, не приобрел ни одного, ни второго", - сказал "Вестям" Медведчук.

Напомним, что ранее Медведчук не исключил своего участия в парламентских выборах.