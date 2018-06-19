История с дерзким ограблением китайского студента, случившимся в ночь на воскресенье на Печерске, где трое бандитов поджидали дома студента лингвистического университета из КНР, чтобы отнять у него всю наличность, получила продолжение.



Несмотря на то, что в столице были введены беспрецедентные меры безопасности в связи с готовящимся ЛГБТ-парадом и были перекрыты целые кварталы, задержать квартирных грабителей по горячим следам не удалось.

Из собственных источников в МВД, "Страна" узнала новые подробности этого происшествия. Как выяснилось после того как преступники устроили засаду в квартире китайского парня на бульваре Леси Украинки, предположительно эти же бандиты выкрали двух его земляков.

В ходе расследования установлено, что первый эпизод преступной деятельности был 16 июня около 22.00 часов когда трое неизвестных проникли в квартиру на бульваре Леси Украинки, 9 и подождав пока вернется квартиросъемщик - студент из КНР по имени Ван, применяя насилие, завладели его денежными средствами в сумме 30 000 гривен и 800 долларов США.

Также следствию известно что в тот же день 16 июня был и второй эпизод - через пол часа после грабежа на Л.Украинки, 9 по адресу: Киев, бульвар Л.Украинки, 14 предположительно те же неустановленные следствием бандиты, применяя физическую силу затащили других китайских студентов по имени Сонг и Чанг в неустановленный автомобиль на еврономерах и поехали в неизвестном направлении.

Во время движения неустановленные бандиты били похищенных Сонга и Чанга и обыскивали, после чего забрали ключи от их съемной квартиры. Затем высадили китайцев на улице Гарматная в районе авиационного университета и скрылись.

О происшествии китайцы сразу же заявили в полицию и сменили замки. Сейчас оба эпизода объединены в одно уголовное производство по факту грабежа группой лиц с проникновением и похищения людей.

Устанавливаются связи китайцев и возможные наводчики из числа их однокурсников и знакомых. Вероятно речь идет о четко спланированном преступлении, ведь потерпевшие знают друг друга, в тот вечер вместе отдыхали в ресторане. Следствие ведет Печерское управление полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что на Крещатике напоили и обокрали гражданина США.