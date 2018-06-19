В июне Нацполиция объявила тендер на закупку наручников за 3 млн гривен.

Об этом передают Украинские новости со ссылкой на ProZorro.

Количество искомых наручников не указано, но сообщается, что ориентировочная сумма закупки составляет 3 млн гривен.

Как сообщала "Страна", спецдокладчик ООН рассказал о пытках в полиции Украины. По его словам, случаи ненадлежащего отношения или пытки бывают главным образом во время задержания, а также во время допроса в полиции. Их цель - выбить информацию или признание.

"И МВД, и Нацполицию я критиковал за это раньше. Они приложили много усилий, чтобы вычистить эту систему, в частности систему содержания людей под стражей. Теперь стараются избегать случаев, когда полиция, которая задерживает людей, еще и помещает их в комнату предварительного задержания. Этого уже почти нет", - рассказал представитель ООН.

Отметим, что на Прикарпатье патрульные спасли суицидника, предложив ему подкурить.