В городе Вудленд Парк (штат Колорадо, США) по подозрению в нелегальном выращивании марихуаны арестована украинка Светлана А. Стоимость изъятого на черном рынке составляет около $1,4 миллиона.

Об этом со ссылкой на местные телеканалы KKTV и KRDO и офис шерифа округа Теллер, передает "Голос Америки".

В четверг, после получения ордера на обыск, шериф округа Теллер и отделения полиции города Вудленд Парк совершили рейд в доме по адресу 660 Calico Court. В процессе обыска они нашли более 130 килограммов марихуаны и 86 живых растений.

Подозреваемая была идентифицирована. Ей грозит обвинение в уголовном преступлении за выращивание марихуаны.

Правоохранители напоминают жителям, чтобы они продолжали пристально следить за незаконным выращиванием марихуаны, заявляя, что в результате такой культивации марихуана, которая легализована в штате Колорадо, может быть поражена вредной черной плесенью.

Фото: facebook.com/tellersheriff

Как сообщала "Страна", под Киевом задержали вооруженных наркоторговцев. Для фиксации преступной деятельности организованной группы правоохранители провели 13 оперативных закупок наркотического средства.

Напомнили, что в Киеве на почте задержали мужчину, который получил посылку с наркотиками.