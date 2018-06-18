В заключительном матче понедельника, 18 июня гол Харри Кейна в добавленное время принес сборной Англии победу над Тунисом (2:1) на ЧМ-2018.

Счет во втором матче группы "G" в Волгограде был открыт уже на 11-й минуте первого тайма. Самый дорогой игрок мира Харри Кейн оказался первым на добивании и отправил мяч в сетку ворот Туниса.

Футболисты из Туниса отыгрались на 35 минуте с пенальти, когда Сасси пробил в правый от вратаря угол. Тот угадал, но не дотянулся.

На 91-й минуте после подачи углового Магуайр выиграл борьбу за навес и скинул мяч своему тезке Кейну. Новый капитан сборной Англии, который проводил свой первый матч в финальной части Кубка мира, переправил круглого в ворота соперника - 2:1!

Как сообщала "Страна", в первом матче группы "в-первый-раз-на-ЧМ" Панама потерпела разгромное поражение от бельгийцев. Ромелу Лукаку забил два. Отметился в латиноамериканских воротах и Дрис Мертенс.

Напомним расписание матчей и главные события пятого дня Мундиаля.