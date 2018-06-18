Министерство соцполитики предлагает безработным, не стоящим на учете в центре занятости декларировать свои полученные за рубежом доходы и платить страховые взносы в Пенсионный фонд.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На сегодняшний день множество украинцев работают за рубежом, при этом в Украине считаются безработными. Зачастую такие люди получают государственную субсидию и даже пособие по безработице.

В связи со сложившейся ситуацией Минсоцполитики предлагает гражданам, работающим за границей, своевременно декларироват свои доходы и платить страховые взносы в Пенсионный фонд.

В противном случае органы соцзащиты будут автоматически считать таким людям трудоспособного возраста в доход три прожиточных минимума - 5286 гривен в том случае, если они намерены пользоваться социальной помощью. Также необходимо будет уплатить единый социальный взнос за три месяца в размере, не меньше минимального.

Подобные меры, считают в ведомстве, будут стимулировать украинцев к официальному трудоустройству.

Как сообщала "Страна", 800 миллионов человек в мире живут на денежные переводы родных из-за рубежа. Около 75% высылаемых денег тратятся на еду и медикаменты, а также оплату обучения детей и проживания.

Напомним, как безработные могут получить субсидию ЖКХ.