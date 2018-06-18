Под Киевом в селе Новые Петровцы к людям вышел испуганный лось. Свидетели предположили, что он мучался от жажды и заблудился. Об этом сообщается на странице группы "Вышгород" в Facebook.

"Приехали на выходные погостить к родителям! Вышли в Новых Петровцах с детками прогуляться... Как вы думаете, кого мы встретили?" - написала свидетельница

Позже в комментариях женщина добавила, что животное, вероятнее всего, шло к озеру попить, ему что-то помешало, и оно оказалось среди людей.

"Мужчины - молодцы. Очень хорошо и грамотно с ним обращались: вызвали ветеринара, а потом отвезли в лес!" - рассказала она о судьбе животного. На фото видно, что лося напоили водой из бутылки.

Фото: facebook.com/groups/Vyshgorod946

Как сообщала "Страна", в Харькове мотоциклист сбил косулю насмерть, получив перелом ключицы.

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