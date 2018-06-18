В течение января-апреля 2018 года численность населения Украины сократилась на 85,7 тыс. человек и на 1 мая составила 42 300,7 тыс. человек.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Украинские Новости.

Число умерших превышает число рожденных почти в два раза: на 100 умерших приходится 54 рожденных.

Ранее сообщалось, что в течение января-марта 2018 года численность населения Украины сократилась на 64,4 тыс. человек и на 1 апреля составила 42 322 тыс. человек.

Как сообщала "Страна", население Украины сократилось с января еще на 64 тыс человек.

Мы писали, что к 2050 году население Украины может сократиться на треть.

Ранее стало известно, что население Украины только за 2017 год сократилось почти на 200 тысяч человек - Госстат.