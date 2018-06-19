В одесском дельфинарии, прямо во время представления, самка дельфина Пенелопа стала матерью.

Об этом сообщает 048.ua.

Все 600 зрителей, которые присутствовали на шоу, увидели рождение новой жизни.

Они аплодисментами поприветствовали Пенелопу и ее малыша. О случившемся было объявлено по громкой связи во время выступления.

Представители дельфинария "Немо" подтвердили рождение маленького дельфина. "Молодая самка Пенелопа уже приводила потомство несколько лет назад: в 2015 году она родила малышку Никсу.

Сама Пенелопа также появилась на свет в "Немо", - сообщили в дельфинарии.

Также они отметили, что этот детеныш – уже 26-ой дельфин, который появился в водах "Немо" за всю историю его существования.

Видео: youtube.com/Сайт города Одессы 048.ua

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Отметим, что жители Бердянска и Мариуполя впервые за 15 лет увидели дельфинов.