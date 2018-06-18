Президент Украины Петр Порошенко призвал европейских партнеров не предоставлять убежища чиновникам и олигархам, стремящимся уклониться от украинского правосудия.

Об этом он написал в статье под названием "Моя цель - победить коррупцию в Украине", посвященной принятию парламентом закона о создании Высшего антикоррупционного суда, для влиятельного американского издания The Washington Post.

"После запуска суд начнет свою работу, помогая закрыть все имеющиеся коррупционные схемы, которые остались в Украине, и привлекая виновных лиц к ответственности, - отмечает Порошенко. - Однако система не будет полностью эффективной, если и наши европейские партнеры не сыграют свою позитивную роль в обеспечении высокого уровня проверки потоков капитала из Украины и не прекратят предоставлять убежище чиновникам и олигархам, которые стремятся уклониться от правосудия в украинских судах".

По словам Президента, украинская борьба с коррупцией также имеет своих внутренних врагов - "от популистов до корыстных интересов заинтересованных групп".

"Как и их союзники в некоторых странах Европы, популисты Украины громко используют риторику борьбы с коррупцией, не будучи заинтересованными в решении этой проблемы. Они являются членами бывшей Партии регионов Виктора Януковича и антиреформистских олигархов. В конечном итоге, олигархи, которые живут в роскошной ссылке в Западной Европе, первыми смогут столкнуться с антикоррупционным судом", - замечает Порошенко.

Впрочем, по его убеждению, принятие закона об антикоррупционном суде - "это прорыв и изменение правил игры". Следующей задачей глава государства видит быстрейшее обеспечение функционирования антикоррупционного суда, которое позволит зарубежным экспертам осуществлять надзор за открытым и прозрачным отбором профессиональных судей, а кандидаты пройдут тщательную проверку.

"Да, у нас впереди еще много работы, но приняв данный закон, мы продемонстрировали, что назад пути нет, есть лишь наши совместные и согласованные усилия для того, чтобы стать мирным, безопасным, свободным от коррупции союзником ЕС и НАТО в более сильной и объединенной Европе", - подытожил Президент Украины.

Как сообщала "Страна", Порошенко объявил, что Антикоррупционный суд запустят уже в этом году.

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Ранее Порошенко назвал самую эффективную реформу в Украине.