По мнению министра иностранных дел Украины Павла Климкина, Украина может получить томос об автокефалии Украинской православной церкви в осязаемом будущем.

"И в конце концов этот томос будет передан новой церкви в осязаемой перспективе. Я также над этим работаю.... Если честно, я считаю, что у нас есть реальный шанс именно сейчас", - сказал он в интервью "5 каналу" в понедельник, 18 июля.

Министр отметил, что процесс формирования единой церкви в Украине будет независимым.

"Для нас этот томос, конечно тут есть политика, тут есть путь к дальнейшей независимости, но это очень важно для всех верующих, которым в российской церкви рассказывают, что "вы неправильные", "вы неканоничные", "вы ходите в неправильную церковь". Важно, что они не будут чувствовать эту пропаганду", - добавил Климкин.

Как сообщала "Страна", министр Рева заявил "Стране", что в Израиль ездил к Гробу Господнему, а не на лечение. По его словам, проблем со здоровьем он не имеет и в лечении не нуждался.

Напомним, что Константинопольский патриархат перенес дату Синода по автокефалии для Украины.