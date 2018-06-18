На индонезийском острове Сулавеси в ходе похоронной церемонии скончался 40-летний сын покойной. Носильщики, поднимавшие по лестнице гроб, уронили его.

Об этом сообщает The Guardian.

Лестница проломилась под носильщиками, и тяжелый гроб с высоты в несколько метров упал на сына покойной.

Мужчина был госпитализирован, и скончался в больнице от полученных травм.

В результате мать и сын были похоронены рядом.

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