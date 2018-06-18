Ливень со шквалистым ветром накрыл сегодня Луцк. В результате урагана в Луцке вырваны с корнем и повалены десятки деревьев, пишет Волынь.

От образовавших огромных луж пострадали частные машины и общественный транспорт. Так троллейбус не смог самостоятельно преодолеть водную преграду на проспекте Возрождения его, потому что машину залило по верхушки колес, пришлось вызывать коммунальную технику.

Также в водной ловушке оказались несколько автомобилей.

Сильный поток воды унес также номерные знаки, сейчас водители размещают в группах Луцка в соцсетех объявления о поиске номеров.

Фото: volynpost.com/

Видео: facebook.com

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