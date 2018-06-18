Семиметровый питон убил и проглотил женщину в Индонезии благодаря нападению из засады и гибкости связок.

Эксперт по змеям Ниа Курняван из университета Брауджиа, Индонезия, сообщил что питоны чувствительны к колебаниям, шуму и теплу от ламп, поэтому они, как правило, избегают людских поселений.

Об этом сообщает ВВС.

Хотя случаи нападений питонов на людей довольно редкие, этот - уже второй за год.

54-летняя Ва Тиба пропала в прошлый четверг во время проверки своего сада на острове Муна в провинции Сулавеси.

Местные жители организовали поисковые работы.

На следующий день люди нашли ее сандалии и мачете, а в 30 метрах лежал гигантский питон с раздутым животом.

"Жители заподозрили, что змея могла проглотить женщину, поэтому они убили питона и вынесли его из сада", - рассказал в интервью агентству AFP начальник местной полиции г-н Хамка.

"Когда разрезали живот змеи, то нашли внутри тело жертвы".

В соцсетях Индонезии распространяли ужасные кадры, на которых можно было увидеть почти неповрежденное тело женщины, извлеченное из убитого питона.

Виновник трагедии в Сулавеси был сетчатым питоном.

Они могут достигать в длину более 10 м и очень сильные. Атакуют такие питоны из засады, обвивая жертву и сдавливая ее, пока она не перестанет дышать.

Жертва умирает из-за невозможности дышать и остановки сердца через несколько минут.

Питоны заглатывают свою пищу целиком. Их челюсти соединяются очень гибкими связками, что позволяет растягиваться им при заглатывании крупной добычи.

Когда дело доходит до поедания людей, "ограничительный фактор - это лопатки человека, потому что они не гибкие", - рассказывала ранее BBC Мэри Рут Ло, сотрудник сингапурской организации по охране и исследованию дикой природы.

"Питоны питаются преимущественно млекопитающими", - рассказывает г-жа Ло, хотя иногда они едят и рептилий, в частности, крокодилов.

"Как правило, они едят крыс и других мелких животных, но когда они достигают определенного размера, то перестают возиться с крысами. По сути, они могут съесть добычу такого же размера, как они сами".

Пищей могут послужить такие крупные животные, как свиньи или даже коровы.

Иногда размер блюда может быть неправильно оценен. В 2005 году бирманский питон - крупнейший представитель семейства питонов - пытался проглотить целиком аллигатора во Флориде. Во время этого процесса прожорливое пресмыкающееся... лопнуло! Обоих мертвых животных позже нашли рейнджеры.

Но эти охотники могут быть удивительно разборчивыми. Если они не находят нужной добычи, то могут ждать очень долго, пока не появится что-то достаточно большое.

Подобный случай произошел в 2002 году, когда скальный питон проглотил 10-летнего мальчика в Южной Африке.

А в марте прошлого года, тоже в Сулавеси, 7-метровый питон проглотил фермера.

25-летний житель Западного Сулавеси был на пальмовой плантации возле своего селения, когда на него напала змея. На видео в соцсетях видно, как извлекали его тело.

Также в прошлом году мужчине из индонезийской провинции Суматра удалось отбить атаку семиметрового питона, который напал на него на пальмовой плантации. Пострадавший получил серьезные травмы.

Сообщалось и о других случаях, но не было достаточно доказательств или свидетельств очевидцев.

Антрополог Томас Хэдлэнд, который провел десятилетия в Агте - группе охотников на Филиппинах, утверждал, что едва ли не четверть мужчин племени были атакованы сетчатыми питонами в разное время.

"В большинстве случаев группа Агта защищалась с помощью мачете, но иногда их тоже съедали питоны", - говорится в его исследовании.

Сад, где погибла последняя жертва, находился у подножия скалистой горы с пещерами, в которых водились змеи, сообщил начальник местной полиции.

Сетчатый питон (Python reticulatus)

Самая длинная змея в мире, способна достигать в длину более 10 метров.

Самый крупный такой питон в неволе живет в Канзас-Сити, США, и в 2011 году он имел длину 7,6 метра, по данным книги рекордов Гиннесса.

Живет преимущественно в лесах, обычно боится людей и редко попадается им на глаза.

Считается священным животным в некоторых регионах Индонезии.

Десятки других видов питонов встречаются в странах Африки, Австралии, Непале, Индии, Шри-Ланке, Бирме, Китае и в Юго-Восточной Азии.

Как сообщала "Страна", жители Закарпатья нашли на улице императорского удава.

Его убили.

Отметим, что в Киеве, на пляже озера Тельбин, заметили двух "загорающих" питонов.