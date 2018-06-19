Вступил в силу порядок проведения проверки уровня физической подготовленности лиц, являющихся кандидатами на вступление в учреждения высшего образования со специфическими условиями обучения, подготавливающих сотрудников полиции (УВО МВД), передает ЮрЛига.

Изменения внесены в Положение по организации проверки уровня физической подготовленности кандидатов к поступлению на службу в Национальную полицию Украине.

Соответствующие изменения предусмотрены приказом МВД от 29 мая 2018 года № 449, который вступил в силу 12 июня 2018 года.

С такими кандидатами проведут тестирование на определение их пригодности к овладению учебными программы по соответствующему уровню высшего образования.

Уровень физической подготовленности кандидатов оценят согласно с упражнениями и нормативами, которые определены в Таблице нормативов по физической подготовке кандидатов на обучение в УВО МВД.

Оценит уровень физической подготовленности приемная комиссия, состав и порядок деятельности которой определяются приказом руководителя УВО МВД.

В состав комиссии обязательно привлекаются работники органов полиции, учреждений, УВО МВД. Также при необходимости привлекаются специалисты по физической подготовке других органов исполнительной власти, учреждений, организаций.

Уровень физической подготовленности кандидатов определят по результатам выполнения трех контрольных упражнений (тестов):

1) комплексного силового упражнения;

2) бег на 100 метров;

3) бег на 1000 метров.

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