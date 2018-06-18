Депутаты собрались расширить полномочия Гослесагентства
Депутаты намерены разграничить функцию государственной лесной охраны от хозяйственной деятельности и определить основные функции и полномочия собственников и постоянных лесопользователей.
Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы рекомендует ВР принять в первом чтении за основу законопроект № 8241 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению эффективного ведения лесного хозяйства и усиления охраны лесов".
Изменения предлагается внести в Лесной кодекс и КоАП.
Предполагается, в частности, предоставление Гослесагентству полномочий по координации мероприятий по охране лесов от нарушений лесного и природоохранного законодательства.
Также предлагается ввести национальную инвентаризацию лесов, которая должна осуществляться государственной специализированной организацией.
Кроме того, проект уточняет основные требования относительно ведения лесного хозяйства, осуществления охраны и защиты лесов, полномочий должностных лиц в соответствующей сфере и мер по их социально-бытовой защите.
Как сообщала "Страна", ранее облгосадминистрациям передали полномочия по охране окружающей среды.
Мы писали, что глава Гослесагентства подала в отставку и заявила о коррупции.
Ранее сообщалось, что НАБУ проводит обыски в Гослесагенстве с самого утра.