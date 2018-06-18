Депутаты намерены разграничить функцию государственной лесной охраны от хозяйственной деятельности и определить основные функции и полномочия собственников и постоянных лесопользователей.

Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы рекомендует ВР принять в первом чтении за основу законопроект № 8241 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению эффективного ведения лесного хозяйства и усиления охраны лесов".

Изменения предлагается внести в Лесной кодекс и КоАП.

Предполагается, в частности, предоставление Гослесагентству полномочий по координации мероприятий по охране лесов от нарушений лесного и природоохранного законодательства.

Также предлагается ввести национальную инвентаризацию лесов, которая должна осуществляться государственной специализированной организацией.

Кроме того, проект уточняет основные требования относительно ведения лесного хозяйства, осуществления охраны и защиты лесов, полномочий должностных лиц в соответствующей сфере и мер по их социально-бытовой защите.

Как сообщала "Страна", ранее облгосадминистрациям передали полномочия по охране окружающей среды.

Мы писали, что глава Гослесагентства подала в отставку и заявила о коррупции.

Ранее сообщалось, что НАБУ проводит обыски в Гослесагенстве с самого утра.