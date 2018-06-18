Минздрав обнародовал Концепцию реформы системы экстренной медицинской помощи.

Реализовывать концепцию планируют в течение 2018-2022 годов в два этапа.

Предусмотрено создание центрального информационного узла обмена данными и установка GPS на всех автомобилях.

Предусматривается повышение эффективности диспетчерезации путем введения, в частности:

протоколов категоризации вызовов по степени неотложности необходимой помощи;

алгоритма эффективной автоматизированной диспетчеризации вызовов, который позволит на основе анализа категории вызовов, имеющихся бригад и их расположения, обрабатывать вызовы в соответствии с их приоритетностью и использовать кадровые и технические ресурсы максимально эффективно;

усовершенствованного программного обеспечения оперативно-координационных диспетчерских служб центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (в том числе внедрение соответствующей государственной программы);

единой национальной интегрированной линии для любых экстренных ситуаций и усовершенствованных механизмов совместного реагирования на вызовы служб экстренной медицинской помощи, пожарно-спасательной службы и полиции.

Кроме того, предусмотрено расширение сети экстренных спасателей (лиц, прошедших специализированное обучение в части оказания первой расширенной медпомощи). Наличие сертификата экстренного медицинского спасателя будет обязательным условием для выполнения должностных обязанностей таких профессий:

- пожарные, спасатели и другие сотрудники ГСЧС;

- патрульная полиция и сотрудники МВД;

- сотрудники транспортной системы, в частности, водители, машинисты средств общественного транспорта, проводники, бортпроводники и кондукторы.

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