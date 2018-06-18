Кандидатов на занятие должностей категории "А" (высшего корпуса госслужбы) проверят на уровень владения иностранным языком на основе заданий, которые включают лексико-грамматический тест, проверку понимания письменного текста, проверку умений и навыков восприятия устной речи (аудирование), проверку умений и навыков выражать свое мнение на иностранном языке.

Тесты утвердят на заседании Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы, передает ЮрЛига.

Изменения внесены в Порядок проведения конкурса на занятие должностей госслужбы.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина от 10 мая 2018 года № 374, которое вступило в силу 18 июня 2018 года.

Установлено, что тестирование кандидатов на занятие должностей категории "А", "Б" и "В" проводится в присутствии не менее двух членов конкурсной комиссии (ранее членов комиссии должно было быть не менее трех).

По результатам тестирования формируется отчет, который кандидат распечатывает и подписывает, после чего передает администратору. Ранее администратор самостоятельно распечатывал такой отчет и подписывал его у кандидата и членов комиссии.

Также изменен механизм проведения конкурса на занятие должностей специалистов по вопросам реформ.

В частности, уменьшено время на проведение тестирования:

на абстрактное мышление - не более чем 25 мин;

на числовое мышление - не более 30 мин;

на вербальное мышление - не более 15 мин.

Ранее для всех видов тестирования было отведено не более 30 мин.

Установлено, что после успешного прохождения всех видов тестирования кандидаты должны заполнить мотивационную анкету.

Также изменен порядок подсчета баллов в результате прохождения тестирования на наличие аналитических способностей и способностей работать с информацией.

Кроме того, таких кандидатов протестируют на знание специального законодательства.

"Страна" разбиралась, что означает принятие закона об антикоррупционном суде.

"Теперь страной будут управлять не те, кто победил на выборах, а те, кто будет отбирать антикоррупционных судей", – кратко охарактеризовал последствия этого закона один из нардепов-предпринимателей.

Отметим, что суды начали выносить решения в пользу люстрированных чиновников, но власти отказываются их исполнять. Это значительно ухудшает позицию Украины в ЕСПЧ, где на подходе "приговор" закону "Об очищении власти".