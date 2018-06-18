В воскресенье, 17 июня вступил в силу Закон "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью".

Он определяет правовой статус ООО и ОДО, порядок их создания, деятельности и прекращения, права и обязанности их участников, передает ЮрЛига.

Через год начнет действовать часть вторая статьи 23 Закона - касаемо исключения умершего (прекратившегося) участника, имеющего более 50%, если наследники не подали заявление о вступлении в общество.

Соответственно утратил силу Закон "О хозяйственных обществах" в части, касающейся обществ с ограниченной ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью.

В общих положениях предусмотрено, что участники общества, не полностью внесшие вклады, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости невнесенной части вклада каждого из участников. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Количество участников общества не ограничивается.

В течение года со дня вступления в силу Закона положения устава обществ, действуют в части, соответствующей законодательству по состоянию на 17 июня 2018. В то же время, это не предусмотрено после внесения изменений в устав.

До внесения соответствующих изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины при рассмотрении дел, открытых по исковым требованиям о переводе на себя прав и обязанностей покупателя доли (части доли) в случае нарушения преимущественного права участника общества, применяются следующие правила:

1) истец обязан внести на депозитный счет суда денежные средства в размере, уплаченном покупателем во исполнение договора купли-продажи доли (части доли), определенном в определении суда;

2) невыполнение требования о внесении денежных средств на депозитный счет суда является основанием для оставления иска без рассмотрения;

3) суд в своем решении решает вопрос о перечислении денежных средств, внесенных на депозитный счет суда, покупателю или об их возвращении.

Общества с ограниченной ответственностью и общества с дополнительной ответственностью освобождаются от уплаты административного сбора за регистрацию изменений в устав в связи с приведением его в соответствие с этим Законом до 17 июня 2019 года.

Закон был принят Верховной Радой 6 февраля. К законопроекту было подано около 500 правок. Комитет учел 360 из них. Работа над законопроектом велась с весны 2016 года.

Как сообщала "Страна", в понедельник, 12 марта, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью.

Он поставил подпись во время встречи с представителями бизнеса.

Напомним, что Кличко рассказал о "космических" штрафах за неправильную парковку.