Синоптик Наталья Диденко показала на спутниковой карте зоны сильных осадков в разных регионах Украины.

"На северо-западе Украины, на Волыни, Ровенской области сейчас чрезвычайно активная атмосфера. Красные ячейки на спутниковом фото свидетельствуют о высокой вероятности сильных ливней, грозы, шквала, града и даже, возможно, смерча", написала она.

Смерчи прогнозировать крайне трудно, отметила она, они возникают именно во влажном и очень теплом воздухе. Кстати, на видео даже попали несколько смерчей, например в Киеве над Святошинскими прудами прошелся огромный смерч.

Фото: facebook.com

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