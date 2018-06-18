Синоптик показала на карте, где в Украине будут грозы, шквалы, град и даже смерчи
Синоптик Наталья Диденко показала на спутниковой карте зоны сильных осадков в разных регионах Украины.
"На северо-западе Украины, на Волыни, Ровенской области сейчас чрезвычайно активная атмосфера. Красные ячейки на спутниковом фото свидетельствуют о высокой вероятности сильных ливней, грозы, шквала, града и даже, возможно, смерча", написала она.
Смерчи прогнозировать крайне трудно, отметила она, они возникают именно во влажном и очень теплом воздухе. Кстати, на видео даже попали несколько смерчей, например в Киеве над Святошинскими прудами прошелся огромный смерч.
Фото: facebook.com
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М ыписали Синоптик показала карту, как будет влиять на погоду в Украине мощный циклон.