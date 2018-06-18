ПриватБанк изменил официальное наименование с публичное акционерное общество (ПАО) коммерческий банк "ПриватБанк" на акционерное общество (АО) коммерческий банк "ПриватБанк".

Это произошло в связи с изменением типа акционерного общества, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Причиной реорганизации формы общества являются изменения в законодательстве Украины. В частности, с 2018 года для публичных акционерных обществ были введены дополнительные требования.

В декабре 2016 года ПриватБанк был национализирован. Причиной этому стало то, что финансовое учреждение не выполнило программу докапитализации. В ходе национализации в финансовом учреждении было сменено руководство. Банк возглавил экс-министр финансов Украины Александр Шлапак, а позже, с середины 2017 года банком руководила Галина Пахачук.

Потом же власти одобрили назначение председателем правления ПриватБанка чеха Петра Крумханзла.

Как сообщала "Страна", банки начали массово блокировать счета украинцев. Счета обещают разблокировать, когда клиент предоставит сотруднику банка паспорт и идентификационный код.

Напомним, что в Украине облегчили перевод денег за границу и обратно.