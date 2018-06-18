Во вторник, 19 июня, в Украине ожидается жара, но в ряде регионов возможны дожди. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, кратковременные грозовые дожди наиболее вероятны на западе и севере Украины, а также в Винницкой области. На востоке страны, в большинстве центральных областей, на юге - сухо и солнечно. Температура воздуха будет высокой - +25+33 градуса.

"Кто любит планировать заранее - в пятницу станет больше дождей, после которых в субботу существенно снизится температура воздуха. 23 июня в большинстве областей Украины ожидается +18...+22 градуса. Только на востоке останется жара", - отметила Диденко.

В Киеве завтра местами кратковременный дождь и гроза, днем ​​будет жарко, около +30 и выше градусов. Ощутимо похолодает в столице в ближайшую субботу, 23 июня.

Как сообщала "Страна", грозы на западе и жара до +35 на юге. Прогноз Укргидромецентра на 19 июня.

Ранее появилась карта, какой будет погода в Украине на первые летние выходные.

Также в "Битве синоптиков", мы писали, что в Киеве обещают тропическую жару с грозами и резкое похолодание на выходных.