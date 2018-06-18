Прокуратура Львовской области направила в суд обвинительный акт против 19-летного юноши, который обвиняется в распространении вредоносного программного обеспечения (ПО) и вмешательстве в работу учетных записей в соцсетях.

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба прокуратуры Львовской области.

По данным полиции, в начале 2017 года он создал сайт, на котором предлагал услуги хакера. Также он создал группу Agresor Hacking|Услуги Хакера в соцсети "ВКонтакте".

Как установили в полиции, злоумышленник мог получить доступ к учетным записям, мог заменить пароль и заблокировать доступ к ним настоящим пользователям, а за возобновление доступа вымогал деньги.

Также он разместил на сайте программное обеспечение, позволявшее вмешиваться в работу смартфонов на операционной системе Android и получать доступ к телефонной книге, фотографиям и входным/выходным звонкам.

Молодому человеку сообщили о подозрении по 25 случаям такого вмешательства по признакам ч.1 и ч.2 ст.361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей) и по одному эпизоду за создание вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт.

Как сообщала "Страна", по Интернету начал распространяться вирус, атакующий роутеры и накопители. Эксперты Cisco Systems отмечают, что VPNFilter распространяют в 54 странах, особенно активно - в Украине.

Отметим, что хакеры похитили секретные данные армии США о противокорабельных ракетах.