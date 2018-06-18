Президент Дональд Трамп дал команду приступить к формированию военно-космических сил США - как нового рода войск.

Об этом он сообщил в понедельник, 18 июня 2018 выступая в Национальном космическом совете США.

Кроме этого, он указал на необходимость сохранить лидерство США в космосе и не допустить превосходства там России и Китая.

"Мы не хотим, чтобы Китай, Россия и другие страны опережали нас", - сказал он, отметив, что США всегда лидировали в сфере космических технологий.

"Крайне важно, что я здесь для того, чтобы дать поручение министерству обороны немедленно начать процесс, необходимый для создания военно-космических сил в качестве шестого вида вооруженных сил. Это значимое заявление", - сказал он.

Он также пообещал вновь отправить американскую экспедицию на Луну - впервые с 1972 года - и обеспечить долговременное присутствие США на спутнике Земли, что также окажет благотворный эффект на экономику.

"Когда речь заходит о защите Америки, речь идет не просто о присутствии в космосе, а о доминировании Америки в космосе", - подчеркнул Трамп.

Видео: youtube.com/Trump TV Network

Как сообщала "Страна", Трамп рассказал, кто допустил аннексию Крыма и анонсировал встречу с Путиным.

Накануне американский портал Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника сообщил, что президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7, состоявшегося на прошлой неделе в Канаде, заявил другим мировым лидерам, что считает Крым российским.

Отметим, что посол США в Канаде получила письмо с белым порошком и угрозой убить Трампа.