Внешне спокойная валютная торговля завершилась 18 июня новым курсовым скачком: доллар подорожал на 6 копеек и остановился на закрытии межбанка в рамках 26,37-26,40 грн./$, сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. Котировки поднялись на финише торгов, а большинство сделок прошло относительно недорого - в диапазоне 26,305-26,32 грн./$.

Казначеи рассказывают, что с неожиданными покупками доллара под закрытие торгов вышли банки с иностранным капиталом. И именно их винят в росте курсов.

"Играет роль высокая гривневая ликвидность как ресурс для спекулятивных раскачек, подогреваемых растущим трендом доллара на прошлой неделе, сохраняющимся значительным курсовым зазором между межбанком и наличным рынком и высокой волатильностью пары евро/доллар", - объяснил ситуацию Куринной.

При этом сильно сократился общий объем торгов: в пятничных $459,98 млн. до $289,34 млн.

Вслед за межбанком на 8-10 копеек поднялась средняя цена продажи доллара и на наличном рынке — до 26,30-26,40 грн./$. В этих рамках работало большинство крупных банков: Альфа-Банк, ОТП Банк, Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрэксимбанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Приватбанк. При этом максимальная стоимость валюты достигала 26,50 грн./$, а минимальная — 26,15 грн./$.

Отката котировок в ближайшее время финансисты не прогнозируют, поскольку межбанку прочат высокие котировки.

"По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 26,30-26,40 грн./$", — спрогнозировал Куринной. Не исключается и более пессимистический вариант.

"Если курс пробьет значение 26,40 грн/$ и закрепиться выше, то следующим сопротивлением будет уровень 26,80 грн/$", - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Как сообщала Страна, ранее курс доллара подняли на спекуляциях и могут погнать его вверх ещё дальше.

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