В понедельник, 18 июня на стадионе "Фишт" в Сочи сборная Бельгия разгромила команду Панамы, которая дебютировала на Мундиале. Первый матч группы "G" завершился со счетом 3:0.

В первом тайме латиноамериканцы выстояли. Однако, сразу после перерыва, на 47-й минуте матча Дрис Мертенс мощным и красивым ударом "с лету" начал разгром Панамы.

На 69-й минуте, после точной передачи де Брюйне, нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку ударом головой довел преимущество Бельгии до 2:0.

Третий гол также в активе Ромелу.

На 75-й минуте он хладнокровно перекинул голкипера Панамы. Голевой пас на свой счет записал Эден Азар.

Как сообщала "Страна", Швеция победила Южную Корею в первом матче Мундиаля в Нижнем Новгороде. Победу скандинавам принес точный выстрел Андреаса Гранквиста.

Напомним расписание матчей и главные события пятого дня Мундиаля.