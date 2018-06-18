Дебютирующая на Мундиале Панама потерпела разгромное поражение от бельгийцев
В понедельник, 18 июня на стадионе "Фишт" в Сочи сборная Бельгия разгромила команду Панамы, которая дебютировала на Мундиале. Первый матч группы "G" завершился со счетом 3:0.
В первом тайме латиноамериканцы выстояли. Однако, сразу после перерыва, на 47-й минуте матча Дрис Мертенс мощным и красивым ударом "с лету" начал разгром Панамы.
На 69-й минуте, после точной передачи де Брюйне, нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку ударом головой довел преимущество Бельгии до 2:0.
Третий гол также в активе Ромелу.
На 75-й минуте он хладнокровно перекинул голкипера Панамы. Голевой пас на свой счет записал Эден Азар.
Как сообщала "Страна", Швеция победила Южную Корею в первом матче Мундиаля в Нижнем Новгороде. Победу скандинавам принес точный выстрел Андреаса Гранквиста.
Напомним расписание матчей и главные события пятого дня Мундиаля.