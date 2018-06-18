Во вторник, 19 июня в западных и северных областях Украины местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков, днем до +35°.

Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°, на северо-востоке 11-17°; днем 27-32°, на юге страны местами 35°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 17-22°

Фото: meteo.gov.ua

В западных областях дождь и гроза, температура ночью +13...+15°, днем +26...+28°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Карпатах гроза, температура воздуха ночью +15...+17°, днем +27...+29°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

На севере Украины гроза. Температура ночью +13...+15°, днем +26...+28°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В центре Украины гроза, температура ночью +15..+17°, днем около +27...+29°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

На востоке Украины ясно, ночью +15...+17°, днем +27...+29°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В южных областях Украины солнечно, температура ночью +18...+20°, днем около +31...+33°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве во вторник без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +16...+18°, днем +28...+30°. По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 июня самая высокая температура днем была 34,4° в 1918 году, самая низкая ночью 5,9° в 1900 году.

Ранее "Страна" сообщала, что синоптики обещают жаркое начало недели с грозами на севере Украины.

Также синоптики обещают жаркий понедельник, местами грозы.