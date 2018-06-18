Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник снизился до 26,405 грн/$1 с 26,345 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,39-26,42 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день просел до 26,329 грн/$1 с 26,3155 грн/$1. Торговый оборот составил $289,34 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $459,98 млн.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 19 июня 2018 года.

100 долларов США - 2632.8987, 100 евро - 3057.5853 и 10 российских рублей - 4.1474.

Как сообщала "Страна", в соответствии в курсом НБУ 18 июня - доллар начал неделю с подорожания.

Ранее курс доллара подняли на спекуляциях и могут погнать его вверх ещё дальше.

Также курс доллара взлетел из-за газовых закупок Украины.