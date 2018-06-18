В Украине примерно через месяц ожидается эпохальное событие - боксер Александр Усик поедет в Москву драться с россиянином Муратом Гассиевым.

Об этом заявила Федерация бокса России. Место проведения финала суперсерии выбиралось долго - на него претендовал в том числе и Киев. В итоге компания-организатор Comosa AG решила этот вопрос в пользу московского спорткомплекса "Олимпийский".

Поединок состоится там 21 июля. Отметим, что в апреле Александр Усик исключал свою поездку в Россию. "Встреча точно не состоится в России. Конечно, она может пройти в России, но тогда в финале не будет Александра Усика", - обещал боксер.

А на днях он изменил свое мнение и заявил, что "готовы ехать хоть в Антарктиду".

Бой гарантированно прикует к себе внимание украинцев и россиян. В последний раз в Москву ездил Владимир Кличко, который одержал там победу над Александром Поветкиным.

Тогда, в октябре 2013 года, накал страстей был таков, что телеканалы били рекорды по просмотрам. Ситуация сейчас еще накаленее - любой спортивный поединок между Украиной и Россией рассматривается как продолжение тлеющего между странами конфликта.

Тем более, если этот поединок будет проходить в Москве.

В соцсетях уже в шутку ждут от украинской власти очередных предложений бойкотировать бой.

"Бой Усика в Москве можно смотреть или тоже бойкотировать?", - спрашивает в Facebook банкир Василий Горбаль.

Журналист Александр Швец считает, что россияне постараются показательно победить украинского боксера.

"Этот бой в столице России будет очень непростым. Все было сделано для того, чтобы поединок состоялся в Москве, где Гассиев и те, кто за ним стоит, рассчитывают показательно победить украинского боксера. Если и бывают в спортивной карьере моменты, о которых говорят, что проигрывать нельзя ни в коем случае, то для Александра Усика этот момент как раз и наступает".

А вот национал-патриоты смотрят на вопрос иначе и даже желают Усику поражения:

"Не смотрю ЧМ-2018 в Москве, этот бой тоже смотреть не буду, хотя бокс очень люблю. Желаю Усику получить по морде", - пишет волонтер и активист Руслан Сан-Марино.

А в сообществе спортивных фанатов Ukrball написали, что Усик едет "к московскому хану радовать его челядь". Но пожелали успеха.

То, что Усик согласился в итоге боксировать в Москве, впрочем, объяснимо - чемпион уже не раз рассказывал, как он ездил в уже аннексированный Крым к родственникам.

А в январе Александр Усик сделал ряд неожиданных высказываний о своей малой родине, чем обескуражил украинских журналистов.

Вопрос, считает ли он Крым украинской территорией, боксер назвал "собачьим".

"Я не был в Крыму уже полгода. Отмечал праздники в Киеве со своей семьей. Я здесь живу уже много времени, дочка пошла в школу, дети – в садик. А в свой любимый город (Симферополь) я езжу, потому что у меня там кумовья, близкие. Я там родился, там крестился – не забывай свои корни. Как говорится, когда начинаешь летать, не забывай, с кем ты ползал", – сказал Усик на пресс-конференции в Киеве.

"Крым – это Украина? Я не попугай, чтобы повторять по 100 раз, что, где, когда. Вот вы можете поехать туда без границ, проехать, как обычно? Или полететь на самолете? Скажите, какая ваша цель, чтобы спровоцировать меня и говорить такие глупости? Чтобы потом люди с не совсем нормальным мышлением говорили: "Ах, ты, пес, предатель!" Кого я предал из вас, что вы мне такие вопросы собачьи задаете? Я представляю Украину во всем мире. Флаг подымается украинский и гимн играет Украины. Вот мой ответ провокаторам!" – резюмировал чемпион.