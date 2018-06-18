Верховная Рада во вторник, 19 июня рассмотрит в первом чтении законопроекты, изменяющие Налоговый и Таможенный кодексы в вопросах об автомобилях на иностранных номерах ("евробляхах") (№№8487, 8488). В парламенте намерены значительно уменьшить размер акцизного налога для ввозимых в Украину автомобилей.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Нам нужно перенести эту дискуссию на уровень сессионного зала и двигаться дальше. Вопрос сверхсложный и давно нуждается в нашем рассмотрении. Данные законопроекты являются компромиссными, они наработаны совместно со всеми ветвями власти, гражданскими активистами, экспертами, представителями "Автоевросилы", – сообщила в ходе согласовательного совета глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Она призвала поставить данные законопроекты в повестку дня на 19 июня.

В частности, законопроект №8488 предлагает установить штрафы за нарушение срока пребывания автомобилей на иностранных номерах в режиме транзита. Помимо ныне действующего штрафа в размере 8,5 тыс. грн за нарушение срока более чем на десять суток, предлагается ввести санкцию за нарушение срока от 20 до 30 суток – 85 тыс. грн, более 30 суток (а также потерю или разукомплектацию транспортного средства) – 170 тыс. грн или конфискацию авто по решению суда, свидетельствует обнародованный на парламентском сайте текст законопроекта.

Согласно документу, штраф за нарушение срока пребывания автомобиля в режиме временного ввоза предлагается установить на уровне 17 тыс. грн в случае превышения срока на 10-20 суток, 85 тыс. грн – 30 суток, более месяца – 170 тыс. грн или конфискация.

Помимо этого, проект закона предлагает обязать Государственную фискальную службу (ГФС) в автоматическом режиме информировать Государственную пограничную службу и Национальную полицию о нарушителях таможенных правил временного ввоза или перемещения автомобилей с иностранной регистрацией, указывается в документе.

Как сообщалось, 15 июня группа народных депутатов, в том числе Н.Южанина, зарегистрировала в парламенте два законопроекта: с изменениями в Налоговый кодекс о снижении акцизного налога с автомобилей (№8487), а также о запрете на таможенное оформление машин, не соответствующих стандарту Евро-5, и усилении контроля за перемещением и использованием авто, зарегистрированных в других государствах (№8488).

Помимо этого, глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики отметила, что в ближайшее время намерена зарегистрировать в парламенте законопроект в рамках BEPS (Base erosion and Profit Shifting, плана действий Организации экономического сотрудничества и развития по противодействию размывания налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения).

"Я много слышала о том, что мы должны уже формировать налоговую базу бюджета на будущий год. Действительно, нам нужно, в конце концов, наработать "антиоффшорный" законопроект, пакет действий, предложенный странами ОЭСР, так называемый "пакет BEPS", чтобы цивилизованно поставить точку на размывании налоговой базы и выведении средств в оффшоры. Мы это делаем. В ближайшее время зарегистрируем его", – сказала депутат.

"Страна" разбиралась, как будут ввозить иномарки в Украину по новому закону, который подписал Порошенко. Можно ожидать, что ситуация улучшится для честных водителей, которые купили в Европе авто Евро-5, но еще не сертифицировали его в Украине.

Как сообщала "Страна", Верховная Рада может ужесточить контроль за ввозом автомобилей с иностранной регистрацией. Так, нерезидент сможет без денежного обеспечения ввезти в режиме временного ввоза только один автомобиль.