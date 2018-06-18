Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк подтвердил, что финальный поединок между его клиентом и россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) состоится 21 июля в Москве.

По словам Красюка, таким было решение руководства WBSS, сообщает klitschko-brothers.com.

Он добавил, что украинскому бойцу снова предстоит боксировать на территории соперника, как это было в четветьфинале WBSS против Майриса Бриедиса.

Промоутер отметил, что Усик продолжает подготовку к поединку в тренировочном лагере и сейчас выходит на финишную прямую - этап спаррингов, и для него это самый главный бой в карьере, ведь на кону пояса WBС, WBO, WBA, IBF, а также пояс журнала The Ring, статус абсолютного чемпиона мира и кубок Мухаммеда Али.

"Саша поедет в Москву, чтобы победить!", - убежден Красюк.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил о том, что финальный бой WBSS между украинским чемпионом мира в тяжелом весе WBC, WBO Александром Усиком и российским обладателем титулов WBA Super, IBF Муратом Гассиевым состоится 21 июля в Москве.

Сам Усик отказывался драться на территории РФ, но позже заявил, что для него нет разницы, где проводить поединок, хотя и считает правильным драться в нейтральной стране.

Ранее "Страна" сообщала, что боксер Усик готов ехать хоть в Антарктиду для боя с россиянином Гассиевым.

Также команды Усика и Гассиева не могут договориться о месте для мульти-чемпионского боя.