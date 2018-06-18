Дональд Трамп раскритиковал политику канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении беженцев, предупреждая, что жители Германии "обернутся против" ее руководства.

Об этом американский президент написал на своей странице в Twitter.

"Народ Германии поворачивается против своих лидеров, в то время как миграция раскачивает и без того хрупкую берлинскую коалицию. Преступность в Германии высокая. Большая ошибка была сделана по всей Европе - пустить к себе миллион людей, которые так сильно и жестоко изменили их культуру!", - подчеркнул Трамп.

Фото: twitter.com

"Мы не хотим, чтобы то, что происходит с иммиграцией в Европе, происходило с нами!" - заявил президент США.

Фото: twitter.com

Напомним, что ранее сегодня немецкий канцлер Ангела Меркель приняла ультиматум Христианско-социального союза (ХСС), который входит в правящую коалицию, по вопросу предотвращения нелегальной миграции. Меркель пообещала за две недели прояснить будущую политику в отношении мигрантов.

Как сообщала "Страна", ранее Германии подсчитали сколько миллиардов стоили бюджету беженцы только в прошлом году.

Мы писали, что Германия предупреждает про наплыв нелегалов в Европу по паспортам болельщиков FAN ID.

Ранее стало известно, что в Германии ужесточили прием и упростили высылку мигрантов.