Украинцы вкладывают деньги в недвижимость из-за падающих ставок по валютным депозитам на фоне снижения цен купли-продажи квартир и росте цен на аренду.

По данным Минюста, в прошлом году количество сделок купли-продажи жилья по Украине выросло на 12,1%, а в Киеве — на 7,9% (до 31,8 тысяч).

Директор АН Best&Seller Ирина Луханина рассказала "Стране", что украинцы, у которых есть сбережения, все чаще хотят вложить их в недвижимость, чтобы зарабатывать на аренде.

Инвестиции в квадратные метры делает привлекательным тот факт, что падают ставки по валютным депозитам — банки предлагают доходность всего порядка 3% годовых.

Ранее "Страна" сообщала, что украинцы забирают деньги с депозитов из-за снижения ставок.

По итогам мая 2018 года, валютные вклады населения уменьшились на 0,6%, до 8,5 млрд долларов.

Кроме того, дешевеют квартиры. Если в прошлом году единичка в Киеве продавалась минимум за 20 тысяч долларов, то сейчас можно найти за 18 тысяч, а через год такая будет стоить уже 15 тысяч. То есть, входной порог для бизнеса на аренде снижается.

Также установились достаточно высокие цены на аренду, что позволяет неплохо на ней зарабатывать.

"Люди ищут квартиры, которые можно отбить на аренде за 8-10 лет, то есть, ориентируются на доходности не менее 10-12% годовых, что гораздо выше, чем ставки по валютным депозитам",- говорит Луханина.

Она приводит следующие примеры: квартиру на Ивана Кудри в новостройке с ремонтом можно купить за 150 тысяч долларов, а сдавать — по 1,2-1,3 тысяч долларов в месяц. То есть, за год реально получить 14,4 тысяч - 15,6 тысяч долларов (выход плюс минус 10 процентов доходности), а вернуть инвестицию реально за 9-10 лет.

"Но можно купить квартиру на Жилянской площадью 120 кв.м после строителей, перепланировать ее на две однокомнатных по 55 кв. м и сдавать каждую по 800 долларов в месяц. В этом случае вернуть вложенное реально уже за пять лет", - говорит Луханина.

Точно также и с квартирами эконом-класса. Двушку на Оболони за 40 тыс. долларов можно сдавать по 11-12 тысяч гривен в месяц, что позволит окупить ее чуть больше чем за 8 лет. "В то же время можно потратить почти такие же деньги, купить, к примеру, двушку на Дарнице за 35 тысяч долларов, но сдать ее удастся только за 6 тысяч гривен, а это по окупаемости - 12,6 лет", - подсчитала Луханина.

Но в любом случае, по крайней мере в Киеве, доходность инвестиций в покупку жилья с последующей его сдачей в аренду однозначно выше валютных депозитов. Что стимулирует отток средств со счетов в банках и рост сделок по покупке недвижимости.

Подробнее о ситуации на рынке недвижимости Киева и Украины читайте в обзоре "Страны".